Robe da Matt* a Torino per la Giornata Mondiale della Salute Mentale

Volge al termine Robe da Matti, la kermesse che dal 2014 propone nel mese di ottobre a Torino una serie di eventi scientifici, culturali e di intrattenimento, in collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni private che a vario titolo si occupano di salute mentale.

Sabato 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, sono in programma due eventi dal vivo.

Alle ore 14 si svolge, all’interno dell’open day della Casa Maternità Prima Luce (Via San Massimo 17), è in programma la conversazione intitolata “Promuovere la salute mentale: un buon inizio per tutti”.

"Quando nasce un bambino, nasce anche una madre» (O. Rajneesh) e si parlerà di questa rinascita con Claudia Alonzi, psicoinfermiera "emerita" ASL Città di Torino, e Lucia Portis, educatrice e antropologa ASL città di Torino (Prenotazione obbligatoria: info@casaprimaluce.it – cell. 3429869124).

Alle ore 17 presso i locali del Centro Mamre (Piazzale Croce Rossa Italiana 185/A) si svolge il salotto di storytelling “Storie da Matti”, organizzato dalla Fondazione Mamre in collaborazione con Storytelling Torino, in cui verranno proposte storie che parleranno di follia, disagio e senso di disorientamento, tra condivisione di sorrisi e calore umano (prenotazione obbligatoria: mamre@mamreonlus.org - wa: 3311595831).

Domenica 11 ottobre la manifestazione si concluderà alle ore 10:30 con l’evento “Carnaval: specchio, doppio o contrario?”. La maschera, il gioco e il travestimento, la fantasia e la realtà, ma anche la scissione della personalità, in una raccolta non convenzionale di piccoli pezzi, svolti come variazioni basate sulle note A S C H (la, mi bemolle, do si). Carnaval (Op.9) di Robert Schumann è specchio? doppio? contrario?

Ci aiuterà a scoprirlo Angela Rigucci, senior editor e musicofila, dialogando con Paola Fasolo, violinista, direttore d’orchestra e docente di violino.

