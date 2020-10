Martedì a Moncalieri primo Consiglio comunale dopo le elezioni

Si svolgerà martedì 13 ottobre il primo Consiglio comunale di Moncalieri dopo il voto del 20-21 settembre, che ha visto l'ampio successo di Paolo Montagna, rieletto sindaco per un secondo mandato.

L'appuntamento sarà alle ore 18 presso il centro polifunzionale di via Santa Maria e non nel palazzo comunale, per cercare di evitare ogni forma di assembramento in occasione della prima seduta del nuovo consiglio. Sei i punti all'ordine del giorno: 1) Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità econferibilità del Sindaco e dei Consiglieri comunali e relativa convalida 2) Giuramento del Sindaco 3) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale 4) Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale 5) Comunicazione composizione della Giunta Comunale 6) Nomina Commissione Elettorale Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale dovrebbe essere riconfermato Diego Artuso, fedelissimo di Montagna, sul cui nome hanno deciso di convergere tutti gli esponenti della maggioranza. C'è attesa, invece, per sapere chi ricoprirà il ruolo di vice sindaco, dal momento che Montagna aveva annunciato durante la presentazione della nuova Giunta che proprio in questa occasione sarebbe stata sciolta la riserva sul nome del prescelto.

Intanto nel centrodestra c'è da segnalare che non vi sarà alcun esponente di Forza Italia presente in consiglio. Con la lista che non ha raggiunto il quorum alle ultime amministrative, l'unica speranza di una presenza per gli Azzurri era che il candidato sindaco, Pier Alessandro Bellagamba, optasse per entrare con il simbolo berlusconiano.

Invece l'imprenditore ha scelto di entrare nell'assemblea cittadina con il gruppo misto: "Ho sempre chiarito che la mia era una candidatura civica e tale resterà anche nel mio ingresso in Consiglio comunale".