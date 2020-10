Resta in carcere Alex Ficarra, il 26enne di San Giorgio Canavese che mercoledì sera, al culmine di una lite di fronte a una pizzeria di Castellamonte, ha sparato a due fratelli di 44 e 47 anni residenti a Feletto.

Questa mattina, in tribunale a Ivrea, è stato convalidato l'arresto per il tentato duplice omicidio. Confermata anche la custodia cautelare in carcere. Respinta la richiesta dei legali del 26enne che avevano chiesto i domiciliari.