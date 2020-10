Torino, chiuso per 7 giorni un bar di San Salvario

Giovedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno notificato al titolare di un bar ubicato in via Belfiore 35/D la sospensione della licenza con la contestuale chiusura dei locali per 7 giorni disposta dal Questore di Torino ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Venerdì della scorsa settimana, gli agenti del Commissariato, nel corso di un controllo straordinario de territorio, avevano controllato l'esercizio al cui interno erano presento tre avventori stranieri. Uno di questi, poi arrestato, alla vista dei poliziotti, aveva frettolosamente cercato di guadagnare l’uscita. Sottoposto a controllo, lo straniero, un trentunenne senegalese, irregolare sul Territorio Nazionale era stato trovato in possesso di 36 grammi di marijuana suddivisi n 35 dosi. Lo stupefacente era occultato in un borsone che il trentunenne aveva con sé.

Al momento del controllo, oltre all'arrestato, erano presenti altre 4 persone, tutte gravate con precedenti di polizia, tra questi i due avventori maliani, che erano in compagnia del cittadino senegalese. Dai successivi accertamenti era poi emerso che i due cittadini maliani erano inottemperanti a un ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio italiano.

Alla luce dei fatti, poiché l'esercizio, ubicato in un zona sensibile sotto il profilo dell'ordine pubblico, arreca turbamento al normale svolgimento della vita collettiva e favorisce i fenomeni delinquenziali nell'area, il Questore di Torino ne ha disposto la sospensione della licenza.