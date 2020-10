30 anni di Alfa Teatro, da oggi al via la stagione 2020/2021

Ogni domenica, da ottobre ad aprile, Alfa Teatro, con la direzione artistica di Marco Grilli, nel trentennale della sua fondazione, ospita 22 spettacoli per le famiglie e un ricco programma di corsi di avvicinamento al teatro per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

Si inizia oggi, domenica 11 ottobre, con “Il manifesto dei burattini”, un varietà di teatro d’animazione musicale e recitato, che si compone di 8 diversi episodi e sketch comici. Il testo e la regia sono di Vittorio Zanella, Compagnia Teatrino Dell’Es, pluripremiato a livello nazionale e internazionale, e non è una scelta casuale iniziare con questo appuntamento, perché il manifesto è un assaggio di tutto quello che si vivrà durante la stagione.

Nella stagione 2020/2021, tornano infatti all’Alfa Teatro le compagnie che hanno rappresentato per 30 anni le eccellenze nazionali del teatro di figura e del teatro per ragazzi, eseguito dai migliori interpreti sulla scena nazionale.

“Il repertorio che abbiamo scelto di presentare a Torino per il trentennale del teatro è molto ampio - spiega Marco Grilli, direttore artistico di Alfa Teatro - avremo sul palco spettacoli di marionette, burattini, pupazzi ma anche teatro d’attore con oggetti. E a dicembre avremo l’onore di ospitare Silvano Antonelli di Stilema con ‘Ma quando arriva Natale’ (6 dicembre), con l’unico spettacolo della stagione dedicato al teatro per ragazzi”.

Ogni domenica, all’Alfa Teatro proporrà il pubblico avrà la possibilità di vedere le varie forme in cui il burattino può essere utilizzato e imparare così ad apprezzare e appassionarsi di questa antica forma di teatro.

Ne “Il circo dei burattini” della compagnia Il Cerchio Tondo (13 dicembre) e in “Nonna e la volpe” della Compagnia Vladimiro Strinati (21 marzo), il burattino è usato come personaggio di una storia, come strumento del linguaggio, a differenza del teatro d’attore. Tornano poi a Torino, dopo molti anni, gli spettacoli dedicati alla marionetta, anche in vista della futura apertura del Museo internazionale della marionetta di Torino nell’ex rettilario del Parco Michelotti, di cui Marionette Grilli ha ottenuto la concessione.

Andranno in scena gli spettacoli di marionette con un taglio contemporaneo, come quello di Francesca Zoccarato, l’unica marionettista donna in Italia con “Varietà prestige” (8 novembre) e quelli della tradizione a cura di Marionette Grilli con il famoso eroe nazionale Gianduja in “Gianduja e i libri magici” (17 gennaio) e con, special guest, il maestro Massimo Gambarutti, uno dei pochi maestri figli d’arte in attività, in “Assolo per marionette” (11 aprile).

Aperto nel novembre 1990, l’Alfa Teatro ha ospitato più di mille spettacoli dedicati alla famiglia, con oltre centomila spettatori e un’infinità di sorrisi regalati a grandi e piccini, e ora ritorna con lo stesso entusiasmo e con lo stesso dinamismo nella stagione teatrale per la famiglia “Giorni di festa".

I 30 anni di gestione dell’Alfa Teatro della famiglia Grilli sono stati incentrati sempre ed esclusivamente a favore della famiglia, per lo sviluppo della cultura e del diritto delle bambine e dei bambini al divertimento, un concetto che troverà ampio spazio anche nel prossimo Mimat.

E’ in quest’ottica che Alfa Teatro ha deciso di regalare 100 biglietti per gli spettacoli agli istituti di accoglienza e alle comunità per l’infanzia, proprio per sostenere il diritto a divertirsi e a sorridere anche in contesti di maggiore difficoltà.

Per informazioni: info@alfateatro.it tel. 3342617947

