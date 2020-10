Coronavirus, il comitato di quartiere Kennedy a Nichelino dice stop al gioco delle carte

Anche in cintura sud a Torino i casi di positività al coronavirus stanno crescendo in modo esponenziale negli ultimi giorni e si moltiplicano quindi le prese di posizione e le decisioni drastiche.

Come quella del comitato di quartiere Kennedy a Nichelino, che ha deciso lo stop per il gioco della carte, che pure è uno dei passatempi preferiti dagli anziani che frequantano il centro. La nota del direttivo, però, non lascia spazio a dubbi: "Visto l'aumento esponenziale dei casi di positività al Covid-19 a Nichelino, come in tutta Italia, e l'impossibilità di sanificare tutti i mazzi di carte abbiano preferito fare così".

"Una decisione sofferta ma inevitabile", hanno spiegato dal direttivo di Nichelino. E la sensazione è che presto decisioni simili saranno condivise anche altrove.