A tutta velocità su un monopattino rubato tra i corridoi dell'8 Gallery: fermato un 25enne

Proprio nei giorni in cui si spinge sul pedale della prudenza e della responsabilità, quando si tratta di usare mezzi di trasporto "alternativi", il centro commerciale di 8 Gallery è stata l'involontaria cornice di tutto ciò che non dovrebbe accadere, quando si utilizza un monopattino.

Protagonista negativo della vicenda, fermato dai carabinieri, un giovane cittadino gabonese che è stato sorpreso a sfrecciare lungo i corridoi dell'ex fabbrica di automobili che si affaccia su via Nizza a boro di un monopattino elettrico, direzioni scale mobili. I militari, allertati da alcune segnalazioni di spaccio di droga sia all'interno che all'esterno della struttura, hanno bloccato il 25enne che non ha saputo spiegare dove avesse preso il mezzo.

Non solo: oltre al monopattino rubato, nel suo zaino sono stati trovati anche 6 smartphone di ultima generazione, ancora con le confezioni integre e 500 euro in contanti. Anche in questo caso il giovane non ha saputo giustificare il possesso dei telefoni - valore complessivo di circa 2.500 euro -, che dunque si presume siano stati rubati. Il 25enne ora si trova in carcere.