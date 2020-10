Condove, i lavoratori in cassa della Map Engineering incontrano i responsabili della Fismic Confsal

Nella Sede Territoriale Fismic Confsal di Torino Sud, in data odierna, si sono incontrati i lavoratori della Map Engineering S.r.l. di Condove con i Responsabili Territoriali Fismic Confsal. Dall'incontro sono emerse le difficoltà che stanno incontrando i lavoratori a causa del protrarsi della cassa integrazione.

L'Azienda non sta informando i dipendenti sull'andamento della crisi, sia per il mercato che per l'emergenza Covid-19. ln assenza di un piano industriale, è emersa la forte preoccupazione dei circa 40 lavoratori e delle loro famiglie sul futuro dell'Azienda.

La Fismic Confsal, al termine dell'incontro, ha assunto formalmente l'impegno ad assistere i lavoratori attraverso la richiesta di un incontro con l'Azienda e la Regione Piemonte, per chiedere chiarezza sulle prospettive lavorative e sul piano industriale della Map Engineering di Condove.

"La Fismic Confsal intende intraprendere tutte le iniziative necessarie alla difesa dell'occupazione, in un momento particolarmente difficile per il settore industriale ed in modo particolare per l'automotive" dichiara la Segreteria Piemonte Fismic Confsal.

La Fismic Confsal rende inoltre noto che, sempre in data odierna, FCA ha comunicato alle OO.SS firmatarie il CCSL che intende procedere all'assunzione di 25 lavoratori tramite i contratti di somministrazione per lo stabilimento delle Meccaniche di Mirafiori.

"La chiusura dei C,DS sta portando i primi benefici all'occupazione nel territorio Torinese. Come Fismic Confsal non possiamo che essere soddisfatti di tutto questo, ed auspichiamo che questi effetti si concretizzino sempre di più nel futuro", dichiarano i componenti della Segreteria Fismic Piemonte.