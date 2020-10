Con l'Azienda Agricola Scaglia la carne di fassone piemontese la puoi ordinare anche online

La carne di fassone piemontese è stata eletta una delle cinque eccellenze italiane, grazie alle sue caratteristiche organolettiche. Con il suo basso contenuto di colesterolo, è più magra di molte carni bianche e persino di molti pesci e riconosciuta come una delle migliori carni a livello internazionale per i suoi valori dietetici e nutrizionali. E' una carne fresca, appena matura che non viene sottoposta a lunghi periodi di frollatura, pertanto, esprime al meglio un sapore delicato ed una succosità tipica della carne del bovino piemontese, quindi tenera ma anche strutturata, croccante, magra e gustosa.

Grazie all'Azienda Agricola Scaglia è finalmente possibile ordinarla online. Scaglia è sinonimo di carni pregiate piemontesi e oltre alla carne di fassone piemontese, potrai ordinare anche un vasto assortimento di carni in diversi formati. Ad esempio, ordinando il Pacco Famiglia “Maxi” da 6 kg potrai ricevere in confezione sottovuoto: Hamburger di Fassone: 500 gr. - Arrosto di Coscia di Fassone: 500 gr. - Polpa magra di Fassone: 500 gr. - Fettine di Coscia di Fassone: 500 gr. - Tritata da sugo di Fassone: 1 kg. - Braciole di maiale: 1 kg. - Salsiccia di maiale: 1 kg. - Rustichelle di pollo: 500 gr. - Petto di pollo: 500 gr.

Vai alla scoperta dei vari formati proposti dall'Azienda Agricola Scaglia su vendita carne on line. Tutti i prodotti derivano da animali allevati secondo i più alti standard di benessere e con il massimo rispetto per la sostenibilità ambientale.

La carne di Fassone di Razza Piemontese è certificata da Coalvi, i polli razza collo nudo sono allevati a terra all’aperto senza uso di antibiotici come promotori della crescita ed anche i suini.