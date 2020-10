C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Valle di Susa

VENERDÌ 16 OTTOBRE

AVIGLIANA

Conferenze e convegni

L'età presente tra pandemia, globalizzazione ed economia digitale

L'associazione culturale Circolarmente riprende le sue attività con l'incontro "L'età presente tra pandemia, globalizzazione ed economia digitale" alle 20:45 nella sala consiliare (piazza Conte Rosso 7). Il relatore è lo storico Claudio Vercelli.

L'incontro è aperto a tutti. Per ottemperare alle regole richieste per gli incontri pubblici, si prega di presentarsi con qualche minuto di anticipo. Info: http://circolarmente1.blogspot.com/.





SUSA

Teatro e cinema

Francesco Torre – Dai monti al mare

L’associazione Pro Susa, in collaborazione con il Valsusa Fimfest e il patrocinio della Città di Susa, presenta "Storie nostre", una rassegna di docufilm dedicati ai personaggi e ai luoghi della Valle di Susa. Oggi al Salone Pro Susa (via Madonna delle Grazie) alle ore 21 "Francesco Torre – Dai monti al mare". Nel primo appuntamento vengono presentati tre docufilm: “Francesco Torre e l’Everest”, “Traversata dello Stretto, bici e corsa” e “Moncenisio sottosopra” di Luigi Cantore.

È consigliata la prenotazione: associazioneprosusa@gmail.com - tel. 3703562013.





VENERDÌ 16, SABATO 17 e DOMENICA 18 OTTOBRE

CONDOVE

Mostre

Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone

Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra fotografica di Elio Pallard e Alberto Casse dal titolo "Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone", a cura di Valter Vesco.

Inaugurazione domenica 4 ottobre alle ore 18 con gli Amici della Chiesa di San Rocco in collaborazione con la direzione della Sacra di San Michele.

Le due "vedette della valle", la Chiesa di San Rocco in Condove e la Sacra di S. Michele, fondono eccellenti elementi di interesse storico, religioso e ambientale: le esperienze sensoriali filtrate dalle immagini fotografiche di Elio Pallard e Alberto Casse ci invitano a riconoscere il senso del Sacro e il mistero della Natura che caratterizzano il paesaggio.

Orari: mercoledì 10/12; venerdì ore 16/18; sabato e domenica ore 10/12 -16/18. Fino al 25 ottobre. Ingresso libero. Info: amicisanroccocondove@gmail.com.





SALBERTRAND

Mostre

4 Parchi per 40 anni di storia

Mostra fotografica all'aperto di Fabrizio Moglia “4 Parchi per 40 anni di storia” in occasione dei 40 anni dei Parchi Alpi Cozie nella sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan, 1. La mostra allestita all'esterno del centro viste del Parco del Gran Bosco è visitabile in qualunque momento, anche in orario di chiusura uffici. Accesso libero. Fino al 1° novembre.





SABATO 17 OTT0BRE

ALMESE

Teatro e cinema

Moving TFF Small Size: Sono innamorato di Pippa Bacca

Moving TFF Small Size si apre al cinema teatro Magnetto (via Avigliana 17) con la proiezione di “Sono innamorato di Pippa Bacca” di Simone Manetti, presentato al 37° TFF nella sezione TFFDOC/DESIDERIO, vincitore del Premio “Gli Occhiali di Gandhi”.

Alla serata interviene Davide Oberto (curatore TFFDOC e italiana.corti). Letture a cura dell’associazione ArTeMuDa.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/aiDnZt3vL4qkkwVC6.





ALMESE

Visite guidate al patrimonio culturale

Visite guidate alla Villa Romana

Visite guidate alla Villa Romana (borgata Grange di Rivera) dalle 14:30 alle 17:30. Le visite – gratuite e condotte da un archeologo supportato dai volontari dell'associazione Arca – propongono un’immersione nell’archeologia per conoscere la storia, la cultura nel contesto della romanità in Valle di Susa.

È obbligatoria la prenotazione: tel. 3420601365 - arca.almese@gmail.com; cultura@comune.almese.to.it - tel. 0119350201 interno 5.





BARDONECCHIA

Tempo libero

Inaugurazione dell'a.a. Unitre Alta Valle Susa

Alle ore 15.30 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta) viene inaugurato ufficialmente l’anno accademico 2020-2021 dell’Università della Terza Età Alta Valle Susa, sede abituale Casa delle Culture, ex liceo classico di Oulx.

L’inaugurazione viene introdotta da Giorgio Malavasi, da un anno presidente dell’UNITRE AVS, che dopo aver brevemente trattato de “La Ripartenza in emergenza,” passa la parola a Paolo Massara, presidente uscente e attuale vice, che traccia una breve storia, con particolare riferimento alla genesi, dell’associazione culturale.

Interverranno gli amministratori comunali di Oulx e di Bardonecchia, Carla Musso, la segretaria UNITRE AVS, che illustrerà le modalità di rinnovo e/o di nuovo tesseramento, Fernando Mari, il tesoriere e la professoressa Laura Pasquino, direttrice dei Corsi, che presenterà il programma dei corsi che quest’anno non verrà stampato, ma sarà reperibile e scaricabile, in formato PDF, sul blog http://uni3altavallesusa.blogspot.com/.

Al termine dell’inaugurazione verranno distribuiti in forma cartacea il Calendario 2020-21 e i calendari trimestrali completi di Sala, Titoli degli eventi/lezioni e dei rispettivi relatori/docenti.





VENAUS

Proposte outdoor

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi

Visite crepuscolari al Sentiero dei Gufi per scoprire la biologia dei rapaci notturni. Ritrovo con la guida naturalistica alle 18 in borgata Bar Cenisio, rientro previsto per le 20:30. Escursione naturalistica con racconti, spiegazioni, ascolto dei suoni del bosco e possibili avvistamenti.

Costo 10 euro adulti, 8 euro bambini 6-14 anni.

Prenotazione obbligatoria: Luca, tel. 3337994354.





SABATO 17 e DOMENICA 18 OTTOBRE

AVIGLIANA

Mostre

Dame, animali preziosi, musica e altre storie; Una nuvola al giorno

"Dame, animali preziosi, musica e altre storie" - ceramiche di Giuliana Cusino e "Una nuvola al giorno" - disegni a biro di Mara Cozzolino, mostre allestite nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso). Orario: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre. Info: www.artepervoi.it.





AVIGLIANA

Mostre

Sussurri nel bosco

Alla galleria "Arte per Voi" (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Sussurri nel bosco" con sculture di Greta Staltari e disegni di Serena Zanardo.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre.

Info: www.artepervoi.it.





BARDONECCHIA

Mostre

Tracce di uomini e storie

Al Forte Bramafam (Strada Nazionale al Castello) è allestita la mostra fotografica "Tracce di uomini e storie" di Claudio Allais. Orari di apertura: 10-18:30, tutti i sabato e domenica. Fino al 31 ottobre. Ingresso solo su prenotazione: tel. 3773496355.





SALBERTRAND

Visite guidate al patrimonio culturale

Giornate FAI d'Autunno

Giornate FAI d'Autunno. Tre gli itinerari pensati dalla Delegazione FAI della Valle di Susa:





“Percorso nel borgo di Salbertrand” con partenze alle ore 10 e alle ore 14:30 in entrambe le giornate.

“Percorso nel cuore di Salbertrand” con partenze ogni ora dalle 10:15 alle 16:15 in entrambe le giornate.

“Finestre e portali: l'uso della pietra in Alta Valle di Susa”, riservato ai soli iscritti FAI, con partenze alle 10 e alle 14 in entrambe le giornate.

I visitatori saranno accolti dai volontari della Delegazione FAI della Valle di Susa presenti in uno stand allestito all'Hotel Dieu dove potranno, oltre che ricevere informazioni, iscriversi al Fondo Ambiente Italiano e sostenerne le iniziative.

Prenotazione obbligatoria: http://www.giornatefai.it.





DOMENICA 18 OTTOBRE

ALMESE

Musica e spettacolo

Sync Brass

Alle 16:30 nel piazzale della chiesa di Santo Stefano (in caso di maltempo all'interno) a Rivera concerto del quintetto di ottoni "Sync Brass".





ALMESE

Musica e spettacolo

Musica d'Autunno

A causa delle normative che regolano l’attuale situazione sanitaria, quest'anno la rassegna “Musica d'Autunno” si svolge in forma ridotta. Alle 21 nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine (via Avigliana 32) si svolge il concerto per organo e clarinetto con musiche di Marcello, Bach, Mozart, Widor e Vierne eseguito dal duo Eva Villegas al clarinetto e Brice Montagnoux all'organo.





AVIGLIANA

Attività per bambini e famiglie

Esploratori del mondo: Etnomagia

"Esploratori del mondo". Un percorso per riconnetterci alla natura. Adulti e bambini sono accompagnati a risvegliare la curiosità verso il mondo che ci circonda, e a scoprire la meraviglia presente nelle piccole e grandi cose che ci offre il nostro territorio.

Allontanarsi dalla fretta e dalla consuetudine per recuperare il significato infantile del gioco e dell'esplorazione nella vita adulta come chiave per vivere pienamente il presente. Ma anche come esercizio di immedesimazione, per comprendere meglio come apprendono i bambini e quanto sia importante lasciarli liberi di giocare ed esplorare per supportare al meglio il loro sviluppo psico-fisico.

Ritrovo al parcheggio del Lago Piccolo (via San Bartolomeo 2). È necessaria la prenotazione entro il giovedì precedente all'incontro. Tutti gli incontri hanno luogo dalle 9:30 alle 12.

Oggi è in programma “Etnomagia”. Dalle meraviglie dell'incontro di uno sguardo rinnovato si creano magie capaci di svelarci e rivelarci la nostra complessa unicità. Useremo noi stessi e le nostre sensazioni come oggetti di inchiesta e costruiremo il nostro piccolo amuleto magico per ricordarci di non smettere mai di porci domande.





CASELETTE

Eventi sportivi

Corsa al monte Musinè

35ª corsa al monte Musinè - 18° memorial Cesare Bonino, manifestazione regionale di corsa in montagna. Due le opzioni di gara: up, sola salita con arrivo alla croce; classic, in salita e discesa. Partenza da piazza Cays rispettivamente alle 10 e alle 10:30.

Informazioni: www.valsusatrail.it. Iscrizioni: https://live.idchronos.it/it/login.





CONDOVE

Proposte outdoor

Festa d'autunno alla Calcina

Duma c'anduma - Trekking e Viaggi a piedi organizza la "Festa d'autunno alla Calcina". Escursione dal centro storico di Condove a borgata Calcina, pranzo a base di prodotti locali e spettacolo teatrale itinerante che presenta la borgata e i mestieri che ruotano attorno a queste terre.

Tempo di percorrenza 3 ore circa, dislivello 250 metri.

Abbigliamento: scarponcini o scarpe da trekking, borraccia, abbigliamento in relazione alla stagione, bastoncini per chi ne disponesse.

Iscrizioni entro le ore 18 di venerdì 16 ottobre: https://www.dumacanduma.org/modulo-iscrizione-trekking-escursioni-viaggi/.





VAIE

Corsi e laboratori

Bosco d'autore

All'Oficina Salvaj dalle 10 alle 16 "Bosco d'autore", ecostampa vegetale.

Informazioni: info@valentinabollo.it.