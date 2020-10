Di Maio ringrazia Appendino: “Donna con la schiena dritta, ha amministrato egregiamente”

Sono parole al miele quelle scelte da Luigi Di Maio , attuale ministro degli Esteri e figura di spicco del M5s, per commentare la scelta di Chiara Appendino di non ricandidarsi a sindaca di Torino.

L’ex capo del Movimento, con un post Facebook, ha voluto ringraziare la prima cittadina torinese per il lavoro svolto: “ Rispettiamo la sua volontà e colgo l’occasione per dire che ancora una volta Chiara ha dimostrato grande responsabilità, ha messo davanti a lei il MoVimento e i suoi concittadini. Ha dimostrato di essere una donna con la schiena dritta ”.

Secondo Di Maio, quello che per il M5s è stato il primo banco di prova di Governo insieme al mandato della collega Virginia Raggi è da considerarsi positivo: “ Appendino in questi anni ha saputo amministrare in maniera egregia una città importante come Torino ed è stata esempio di buona politica: ha portato avanti sempre e solo gli interessi della città. Anche per questo siamo orgogliosi di lei ”.

In conclusione, nonostante la sindaca si sia autosospesa dal partito grillino a causa della condanna per la vicenda Ream, Di Maio ha voluto rivolgerle un messaggio che sa di apertura verso un futuro alla guida dello stesso Movimento: “Lo ribadisco: Chiara è una risorsa per tutto il MoVimento 5 Stelle. E continuerà ad esserlo. Sempre. Massima fiducia in lei”.

"Grazie, Chiara - ha invece commentato il capo politico del M5S, Vito Crimi - Essere al servizio dei cittadini non è solo un lavoro, è una missione. E tu la stai affrontando con straordinaria passione, impegno, abnegazione. Poche volte abbiamo visto nelle nostre città amministratori pubblici tanto dediti al bene comune, preparati, competenti, entusiasti di poter ascoltare i propri concittadini e rispondere alle loro esigenze, cercare soluzioni e risolvere i problemi della comunità, per renderla un posto migliore in cui vivere". "Chiara Appendino - ha ribadito Crimi - è la sindaca di Torino e lo sarà fino alla fine del suo mandato. C'è ancora tanto da fare per la città, progetti e iniziative da portare a termine. E saprà farlo con la consueta e limpida correttezza, la trasparenza e il rispetto delle regole che da sempre la contraddistinguono e le fanno onore. Per il MoVimento 5 Stelle e per tutto il Paese è e resta una preziosa, insostituibile, risorsa".