Tanti amici per Candiolo, anche tra i green e la buona cucina: raccolti 95mila euro contro il cancro

Golf e chef stellati, questo l’inedito abbinamento della 21esima “Pro Am della Speranza- The Green is Pink”, appuntamento di sport e solidarietà che ha permesso di raccogliere 95mila euro a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Si è trattato di uno dei più importanti eventi della campagna “Life is Pink”, il mese in rosa lanciato dalla Fondazione per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori femminili.