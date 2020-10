Tende da esterno: la scelta giusta per un ambiente elegante

Cosa c’entra tutto questo con l'eleganza? C'entra eccome! Ogni ambiente che voglia dirsi elegante e raffinato deve poter garantire un'atmosfera intima, raccolta, proprio per questo motivo chic . Essere alla mercè degli occhi di tutti i vicini invece non è affatto elegante, possiamo assicurarlo.

Le tende da esterno però non sono una buona scelta solo per ombreggiare giardini e terrazzi. Sono una buona scelta anche per regalare agli spazi outdoor un po’ di sana eleganza . E dopotutto chi oggi come oggi non vuole ottenere degli spazi che siano chic, eleganti e raffinati!

Le tende da esterno sono la scelta ideale per far sì che giardini e terrazzi diventino vivibili anche durante le giornate estive in assoluto più calde e soleggiate. Consentono infatti di ombreggiare gli spazi outdoor e di far sì che sia possibile ottenere una riduzione del calore anche del 90%, riduzione che ovviamente si ripercuote anche negli ambienti interni. Sì, perché se lo spazio vicino a porte e finestre è ombreggiato e fresco, anche la stanza ad esso vicina sarà a sua volta più fresca, così che sia possibile utilizzare in modo meno intenso i condizionatori.

Le tipologie di tenda da esterno sono molte. Si va dalle classiche capottine dal sapore vintage alle tende a caduta, senza dimenticare ovviamente le bellissime tende a bracci. La scelta di una tipologia piuttosto che dell'altra dipende dal proprio gusto e dalla zona in cui si desidera inserire la tenda. Quelle a caduta sono ad esempio perfette per i terrazzi, mentre quelle a braccia per i giardini, da posizionare proprio vicino alla porta che affaccia sullo spazio outdoor. Le capottine invece sono perfette da posizionare a tutte le finestre di una facciata, anche a quelle dei piani più alti.

Ma quale colore scegliere per ottenere la massima eleganza possibile? Nelle case al mare è possibile optare per toni neutri oppure per colori pastello, come l’azzurro ad esempio. È anche possibile optare per righe bianche e rosse, bianche e blu, gialle e bianche, in pieno stile marinaresco. Per le case vacanze in campagna o in montagna, i colori neutri vanno più che bene, perché ben si armonizzano con il verde. Nel caso di abitazioni che hanno poca vegetazione, come quelle ad esempio in pieno centro storico, è possibile invece osare con colori un po’ più intensi, ricchi di determinazione, che sanno dare carattere all’ambiente.

Molti anche i tessuti tra cui è possibile scegliere. In questo caso però sarebbe bene pensare alla praticità piuttosto che alla bellezza e all’eleganza. Meglio optare infatti per un tessuto acrilico, anche se non elegantissimo, dato che è capace di resistere senza alcuna difficoltà alla pioggia, ai raggi cocenti del sole, ad ogni condizione atmosferica, anche quelle in assoluto più avverse.