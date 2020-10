Ferrovia Rivarolo-Pont, Avetta (Pd): "Trenitalia assente e la Regione annuncia tempi lunghi per l'elettrificazione"

“L’unica vera notizia emersa oggi in Commissione è che dal 1 gennaio 2021 la tratta Rivarolo-Pont sarà sospesa. Dunque, Trenitalia subentra nella gestione della Canavesana ma si dovrà viaggiare in autobus. E per qualche anno. Infatti, in merito al progetto di elettrificazione della tratta Rivarolo-Pont, questa mattina è stato confermato che il finanziamento promesso è in attesa di un co-finanziamento, poi si dovrà attendere il completamento della progettazione, le gare per l’affidamento dei lavori e, dulcis in fundo, l’intervento di elettrificazione che richiederà almeno 18 mesi. Fate voi i conti sulle tempistiche. Insomma, gli annunci e le promesse troppo frettolose si scontrano con la cruda realtà”. Lo afferma il Consigliere regionale Alberto Avetta (PD), a margine della seduta odierna della II Commissione a Palazzo Lascaris.