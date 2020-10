Online il nuovo video di Ghali "Barcellona", girato al Museo del Risorgimento di Torino [VIDEO]

È uscito il nuovo videoclip del rapper Ghali, Barcellona, girato nel capoluogo piemontese lo scorso settembre con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Protagonista delle prime sequenze è il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di piazza Carlo Alberto, che fa da sfondo alle note della canzone, con moltissimi rimandi cinematografici.

Set prestigiosi del videoclip, la facciata ottocentesca, i saloni del museo, la lussureggiante Camera dei deputati del Parlamento Subalpino e la monumentale Aula del Parlamento italiano.

La regia di Giulio Rosati rende omaggio a pellicole che hanno fatto la storia del cinema, primo fra tutti Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, ma anche The Dreamers di Bernardo Bertolucci.

Lo stesso Ghali compare nelle scene girate al Museo e, come i due protagonisti, indossa delle grandi ali che rappresentano la magia di sentirsi unici e speciali in mezzo a tutti e tutto, proprio come angeli.

Le riprese sono state realizzate lo scorso 15 settembre e sono durate un’intera giornata. Presente anche una squadra di stuntman per girare la suggestiva scena dell’angelo affacciato alla balaustra di Palazzo Carignano.