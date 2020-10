Lavoro dopo l'Università: Torino ospita la terza tappa virtuale di Al Lavoro, il Careerday di Almalaurea

Il Career Day digitale, organizzato da AlmaLaurea Srl, come di consueto si svolgerà lungo un’intera settimana, durante la quale gli studenti registrati avranno l’occasione di conoscere le opportunità di inserimento e di carriera che propongono le imprese partecipanti, appartenenti a diversi settori. Durante la cinque giorni troverà posto un ricco palinsesto di workshop online di presentazione delle realtà aziendali coinvolte, mentre nei due giorni finali i partecipanti preselezionati dalle imprese avranno la possibilità di incontrare i recruiter in sede di colloquio, in modalità digitale.