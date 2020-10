Turismo, Comune e Fiavet/Ascom promuovono il progetto "Chieri città turistica"

"Chieri Città Turistica" è il progetto per l’incentivazione del turismo nella città di Chieri, organizzato da Fiavet con la collaborazione di Ascom ed il sostegno del Comune di Chieri.

Mercoledì 21 ottobre una delegazione di rappresentanti di agenzie di viaggio e tour operator del Piemonte e della Liguria saranno ospiti a Chieri, con un ricco programma di visite al patrimonio artistico e museale cittadino.

"Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta che ci è stata presentata dalla Fiavet, la Federazione delle associazioni delle imprese di viaggi e turismo che aderisce all’Ascom - spiega l’assessore al Commercio e alla Promozione del territorio Luciano Paciello - una proposta tanto più importante in una fase così complicata a causa dell’emergenza sanitaria, ma che può rappresentare l’occasione per puntare sul turismo di prossimità per attrarre più consistenti flussi di visitatori su Chieri, favorendo così lo sviluppo oltre che del comparto turistico anche delle attività economiche del territorio. Infatti, verranno illustrate le eccellenze culturali, storico-artistiche, architettoniche ed enogastronomiche, valorizzando altresì le realtà commerciali cittadine che saranno protagoniste nel percorso di visita. Inoltre, il progetto verrà a coinvolgere anche le associazioni culturali chieresi, la cui specifica conoscenza del territorio e delle peculiarità dei luoghi visitati arricchirà l’esperienza, e guide turistiche locali".

L’iniziativa "Chieri Città Turistica" toccherà Mac-Mostra Archeologica Chierese, Duomo e Battistero, Museo Tessile, StArt Gallery, San Giorgio, San Michele, San Bernardino e la sede della Martini&Rossi a Pessione.