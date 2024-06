Teatro Regio, partite le vendite per l'Anteprima Giovani del "Trittico"

Il tributo che il Regio ha fatto quest'anno a Giacomo Puccini si chiude questo mese Il trittico, proposto come il compositore lo concepì: un percorso unitario dall’oscurità verso la luce, il cui effetto finale è molto più potente della semplice somma delle parti. A comporlo sono la brutale tragedia Il tabarro, la lirica e sensibile Suor Angelica e la commedia Gianni Schicchi. Tre epoche, tre scenari, tre "colori", per Puccini è proprio in questi contrasti che risiede l'unità dell'opera.

Sul podio dell’Orchestra sale Pinchas Steinberg, Ulisse Trabacchin è maestro del Coro e Claudio Fenoglio istruisce il Coro di voci bianche. Il nuovo allestimento, in coproduzione con il Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, è firmato da Tobias Kratzer. Protagonista de Il tabarro e di Gianni Schicchi è Roberto Frontali, mentre Elena Stikhina e Anna Maria Chiuri affronteranno i personaggi intensi della protagonista di Suor Angelica e della zia principessa.

Tobias Kratzer, che rilegge la triade in chiave moderna, si è ispirato ai fumetti utilizzandoli in modi diversi per ciascuna delle opere e in ogni atto emergono elementi degli altri due. Ne Il tabarro dominano il bianco e il nero, cuciti da un cielo rosso sangue. Parigi è Sin City, il film noir di Franck Miller e Robert Rodriguez. In Suor Angelica dominano le tinte blu, i fumetti diventano simbolo di desiderio e peccato, sullo sfondo un enorme schermo su cui si proiettano le immagini in bianco e nero del monastero. Per Gianni Schicchi, il regista porta in scena gli spettatori, ideando delle gradinate sullo sfondo da dove il pubblico osserva la storia della famiglia come se fosse uno studio televisivo dove si gira un reality show.

Già partita la vendita dei biglietti per l’Anteprima Giovani, che andrà in scena martedì 18 giugno alle ore 19.30 ed è riservata al pubblico under 30 (i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne under 30). I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.