Il Torino Pride scende in piazza a sostegno della proposta di legge Zan

A Torino, sabato 17 ottobre, il Coordinamento Torino Pride scende in piazza a sostegno dell’approvazione della legge contro l’omo-lesbo-bi-transfobia e la misoginia. L’appuntamento è in piazza Castello alle 16 di fronte alla Prefettura.

“Non un passo indietro: non posiamo più accettare rinvii, né modifiche al ribasso sul disegno di legge proposto dalle componenti della maggioranza di governo.

L’Italia deve dotarsi di una legge che tuteli tutti e tutte e che sanzioni le violenze nei confronti delle persone LGBTQ+ e delle donne.

Non c’è tempo da perdere, anzi, siamo in colpevole ritardo e non ci sono ragioni per non essere tutti e tutte dalla stessa parte: basta violenze e discriminazioni.

Non vogliamo più leggere statistiche allarmanti sulla crescita delle discriminazioni e dei discorsi di odio. Non ne possiamo più delle notizie sulle violenze di stampo omo-lesbo-bi-transfobico. Nessuno dovrebbe vivere col timore di subire violenze o discriminazioni legate al proprio orientamento sessuale o all’identità di genere!

Vogliamo essere liberi e libere di essere come siamo e come ci sentiamo. Liberi e libere di amare chi vogliamo.

Lo rivendichiamo con chiarezza: nessuno stralcio o accordo politico al ribasso sulla nostra pelle! Il disegno di legge non deve subire alcuna modifica peggiorativa.

NON UN PASSO INDIETRO!” dichiara Giziana Vetrano, coordinatrice Torino Pride.

Lo spazio sarà gestito secondo la normativa presente nell'ultimo DPCM Covid-19.

La manifestazione sarà stanziale e i posti saranno marcati a terra nel massimo rispetto delle distanze di sicurezza. L'uso della mascherina sarà obbligatorio.