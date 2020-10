Edilizia, l'allarme dei sindacati: "A Torino e provincia 3300 lavoratori senza il giusto contratto"

Si scrive dumping, si legge concorrenza sleale e scelte al ribasso sul fronte delle misure di sicurezza sul lavoro. E' la situazione che in questo momento, almeno per quanto riguarda l'edilizia, riguarda almeno 1150 imprese (e 3300 lavoratori) a Torino e provincia.

“Le imprese che non applicano il contratto edile ma lavorano in tale settore – spiega il segretario generale della Filca Cisl Torino-Canavese, Gerri Castelli – provocano una distorsione del mercato del lavoro e un danno enorme a quelle imprese sane che invece rispettano i contratti e che si attengono alle norme. Sempre più spesso in un ‘cantiere tipo’ una parte considerevole di aziende e lavoratori non rispettano le regole del settore, danneggiando l’intero comparto”.