Sabato di trotto a Vinovo, tengono banco i testa a testa

Sabato 17 ottobre appuntamento di metà mese all’ippodromo di Vinovo con otto corse.

Segnaliamo in particolare quella riservata ai cavalli di cinque anni ed oltre, con la partenza fra i nastri dai 2.060 ai 2.100 metri, e quella per i quattro anni impegnati nel giro e mezzo di pista. In quest’ultima lo scontro sarà nuovamente come accaduto di recente fra Allegra Ok, allieva della famiglia Demuru, e Agrado, pupillo di Francesco Di Stefano.

Un bel testa a testa fra due cavali di qualità, esattamente come accadrà nell’altra corsa, quella per gli anziani, dove Vamorgea Dei Run e Urora nonostante la penalità dell’ultimo nastro, avranno il peso del pronostico, insieme a Uma D’Asti, con il vantaggio del nastro avanti a loro. In prima fila avversari agguerriti e di buona forma, che cercheranno di metterla sul passo per renderla dura.

Meritano sempre attenzione le nuove leve, ovvero i 2 anni, che nell’attesa della finale del Gran Premio a loro riservato in programma il 1° di novembre sulla nostra pista, iniziano a scaldare i motori. La favorita sarà Chloe Bar, reduce dal debutto vincente sulla pista di Albenga, che questa volta Marco Smorgon affiderà a Edoardo Loccisano.

Vi ricordiamo la possibilità di pranzare comodamente seduti sulla terrazza panoramica del nostro ristorante, che ogni settimana offre un menù diverso. Come sempre ingresso gratuito e inizio corse attorno alle ore 15,30.