Movida in Vanchiglia, Magliano attacca: “Notte di follia, innescata una bomba a orologeria epidemiologica”

“La movida non solo non si ferma, ma accelera in questo weekend di recrudescenza dell'emergenza da COVID-19: come ha potuto l'Amministrazione permettere assembramenti e scene come quelli visti la scorsa notte in Santa Giulia dopo l'orario di chiusura dei locali? Lunedì la mia richiesta di comunicazioni urgenti alla Sindaca Appendino” lo afferma Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati.

“Decreti, regole di comportamento e imposizioni anti-COVID valgono sempre per tutti? O forse è prevista un'esenzione per chi crea assembramenti, alle ore piccole della notte, in piazza Santa Giulia? Me lo sono chiesto alla luce di quanto successo in Vanchiglia questa notte (assembramenti, grida, canti e balli nelle poche centinaia di metri quadri della piazza), testimoniato dai video rilanciati sui siti dei quotidiani cittadini” prosegue Magliano.