Controlli dei carabinieri nei mercati: multe per 4 ambulanti e 3 clienti senza mascherina

Nei quartieri di Mirafiori e di Pozzo Strada, i Carabinieri della Compagnia Torino Mirafiori, in collaborazione con il NAS del capoluogo piemontese hanno effettuato nel fine settimana un controllo di regolarità all'interno delle aree mercatali.

Nella circostanza, i militari dell'Arma hanno dovuto contravvenzionare 4 venditori ambulanti e 3 avventori che non indossavano la mascherina. Nel medesimo contesto è stata disposta la chiusura per 5 giorni ed una contravvenzione nei confronti di un venditore ambulante di panini che, in piazzale Caio Mario, risultava aperto oltre l'orario consentito. L'importo totale delle contravvenzioni ammonta ad euro 3200€.