Botton Up, quando la città si trasforma dal basso: a Torino il festival dell’architettura

Il festival di architettura promosso dalla Fondazione per l’architettura / Torino e dall’Ordine degli Architetti di Torino Bottom Up! ha un nuovo appuntamento in calendario da non perdere. Giovedì 22 ottobre al Palazzo della Luce verrà dato spazio ai protagonisti delle 12 campagne di Bottom Up!: a partire dalle 17.30 ogni gruppo avrà a disposizione 5 minuti per raccontare com’è nato il proprio progetto e per spiegare perché e come contribuire alla sua realizzazione.