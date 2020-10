Domani a Torino il Comitato provinciale per l'ordine pubblico, attesi chiarimenti sul nuovo Dpcm

E' convocato per domani, martedì 20 ottobre, il Comitato provinciale per l'ordine pubblico. Alla riunione parteciperanno rappresentanti del Comune di Torino e della Regione, per fare il punto sulle eventuali chiusure alla luce di quanto previsto dall'ultimo Dpcm sui protocolli di sicurezza anti-Covid e della precisazione del Viminale, che affida ai Comitati provinciali di ordine pubblico la valutazione dei casi più delicati.

"Domani mattina abbiamo il comitato - spiega il prefetto Claudio Palomba - Un comitato allargato ovviamente a Comune e Regione, aspettiamo indicazioni un po' più ampie anche perché, per come è formulato (il Dpcm, ndr) dobbiamo capire se si conferma quello che anche è stato detto nelle varie conferenze stampa e nei vari comunicati".

"Anche sui traporti abbiamo avuto un primo scambio oggi con Gtt (l'azienda del trasporto pubblico locale, ndr) e la sindaca Appendino - aggiunge il prefetto - Però domani allargheremo il tavolo alla Regione, all'Agenzia della mobilità e all'Ufficio scolastico. Perché i trasporti ovviamente vanno regolamentati in base al decreto e in base a quello che le istituzioni scolastiche decideranno".