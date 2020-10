Cirio: "Allo studio ingressi scaglionati nelle scuole per le superiori"

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio incontrerà nel pomeriggio il direttore dell'ufficio scolastico regionale per individuare "un meccanismo per non mandare i ragazzi delle superiori tutti insieme a scuola nello stesso momento". L'ha riferito questa mattina, ospite della trasmissione Agorà su Rai 3.

"Se non si possono raddoppiare i mezzi di trasporto perché non si è pensato di farlo per tempo, nonostante la Conferenza Stato-Regioni, con l presidente Bonaccini, avesse sollevato la problematica - ha sottolineato -, bisogna intervenire dove si fa meno danno. Ovvero con i ragazzi più grandi, che possono stare a casa anche da soli".

Cirio ha poi aggiunto di aver già contattato i presidenti di Liguria e Lombardia Toti e Fontana per predisporre una strategia comune in un'area omogenea di riferimento. "Entro oggi avremo una posizione molto chiara", ha concluso.