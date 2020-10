Vertenza Tundo, i dipendenti non hanno ricevuto gli stipendi mancanti: la Città pronta a subentrare

Non accenna a placarsi la vertenza Tundo: la ditta che per conto della Città si occupa del trasporto disabili infatti, non ha ancora pagato gli stipendi arretrati di alcuni dipendenti, come intimato invece dal Comune di Torino già lo scorso 2 ottobre.

Stando alle ultime informazioni, Tundo non avrebbe saldato gli stipendi mancanti e dopo aver mandato all'assessorato competente le distinte mancanti non avrebbe nemmeno pagato le quattordicesime. Dall’azienda, inoltre, non sono arrivate alcune spiegazioni alla Città per il mancato rispetto della parola data. “Siamo fermi alla comunicazione del 9 ottobre, che però non trova alcun riscontro nella ricezione effettiva degli emolumenti, secondo quanto dichiarato dai dipendenti” spiega l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino.

Cosa succede ora? La volontà dell’amministrazione è quella di procedere con l’articolo 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede il subentro della Città al pagamento diretto dei dipendenti, previo trattenimento della stessa cifra dalle fatture di Tundo. Una procedura comunque lunga, soprattutto dal punto di vista burocratico, che richiederà quindi diverso tempo.

La volontà, comunque, è quella di risolvere i problemi il prima possibile. “Venerdì si è aperto il tavolo di conciliazione in Prefettura che proseguirà i suoi lavori mercoledì prossimo” afferma Di Martino. La situazione è quindi quella di un dialogo istituzionale aperto, con la Città che non ha alcuna intenzione di lasciare soli i lavoratori: prova ne è il fatto che il Comune di Torino ha già chiesto i cedolini a Tundo per occuparsi personalmente della loro situazione, se non dovesse trovarsi un accordo in tempi brevi.

Determinata a vederci chiaro la vice capogruppo del Partito Democratico, Chiara Foglietta: "A breve tornerò alla carica, portando la questione in aula". La consigliera del Pd già lo scorso lunedì aveva chiesto comunicazioni circa i disservizi del servizio trasporto disabili.