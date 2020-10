A CAMERA Paolo Ventura racconta il nuovo progetto "La gamba ritrovata"

L’incontro tra Paolo Ventura e Francesca Fabiani, responsabile dei Progetti di Fotografia Contemporanea dell’ICCD (l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione di Roma) è incentrato sul progetto La gamba ritrovata realizzato nel corso della residenza d’artista di Ventura all’ICCD e presentato per la prima volta a CAMERA.

Di fronte al vastissimo deposito di fotografie dell’800 che l’ICCD conserva, l’attenzione di Ventura è stata catturata da un’assenza, ancora più vistosa se confrontata con la coeva produzione fotografica americana: la mancanza di immagini di guerra.

Ancora una volta Ventura cammina sul confine fra realtà e finzione e, per dialogare con questa assenza, mette in atto un acuto bluff: il sensazionale ritrovamento di serie di stampe fotografiche - otto carte salate accuratamente realizzate dal Laboratorio Fotografico dell'ICCD con gli strumenti e le procedure ottocentesche - che mostrano campi di battaglia, ritratti di soldati e soprattutto cadaveri di soldati riferibili al Risorgimento italiano (1848), costruendo così una nuova narrazione non solo della guerra, ma della storia della fotografia italiana.

A questa storia se ne affianca poi un’altra, che spiega il titolo del lavoro. Negli anni ’90 Ventura ha avuto modo di fotografare uno scheletro di gamba ritrovato da un contadino nei campi adiacenti all’ossario di Montebello. Tempo dopo, curiosando tra gli album fotografici di un antiquario, si è imbattuto nella fotografia di un ufficiale in uniforme senza gamba, ritratto in studio accanto a un amico che lo sorregge. Da qui il cortocircuito: i caduti che all’epoca nessuno ha potuto/voluto fotografare, compaiono oggi grazie a un’inedita “messa in scena”, come sempre scrupolosissima.

Intervengono:

Paolo Ventura, fotografo

Francesca Fabiani, responsabile dei Progetti di Fotografia Contemporanea dell’ICCD

Gli ingressi, fino ad esaurimento posti disponibili, saranno contingentati. L’incontro avverrà in sicurezza e verranno rispettati tutti i protocolli attualmente in vigore.