Al CRAL Real Group Camille Bertault per il Torino Jazz Festival

Giovedì 22 ottobre alle ore 21 il Torino Jazz Festival Piemonte approda nel capoluogo piemontese con un concerto presso il CRAL Real Group di Torino, main sponsor del Festival, in corso Agnelli 129 : sul palco Camille Bertault, accompagnata al pianoforte da Fady Farah.

Camille Bertault, 34 anni, parigina, è una cantante, autrice e interprete di indole virtuosa e raffinata, euforica e grintosa. Tra jazz e chanson francese, è stata definita la “risposta europea a Norah Jones e Diana Krall”. Camille si segnala al grande pubblico grazie alla cover francese – divenuta presto virale – di GIANT STEPS di Coltrane, venendo battezzata la “ragazza nella rete”.

Con già due album all'attivo, Camille ne ha da poco pubblicato un terzo, LE TIGRE. Il potenziale canoro di Camille, dallo stile dolce, libero e sfrenato, trasferisce nell'universo jazzistico note di freschezza, in modo assai accattivante: il suo è infatti uno stile personalissimo, fatto di ritmi frizzanti, ma soprattutto di parole che, come charades, si riflettono in testi scanzonati. La loro natura prismatica è data dalla diversità di interessi della cantante, situazioni che, spesso senza legame con la musica, hanno segnato nel profondo la sua vita artistica. L’ingresso è gratuito fino al limite di posti disponibile.

La prenotazione è obbligatoria sul sito eventbrite.it.