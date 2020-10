Masters of Magic, al via un esplosivo show digitale con 10 mila utenti per 100 ore di diretta

Cento ore di diretta mondiale per il più grande evento di magia trasmesso in streaming da Torino, con cento artisti e 10 mila utenti coinvolti, tra spettacoli, workshop e conferenze e show interattivi. La celeberrima convention Masters of Magic quest'anno cambia formula, convertendosi al digitale, ma mantenendo inalterata la voglia di stupire e infondere emozioni negli animi di tutti gli appassionati.

Dal 22 al 26 ottobre si susseguirà senza sosta una maratona di appuntamenti con i più illustri professionisti del settore.

Ogni performer verrà intervallato da una presentazione creata su misura con lo scopo di raccontare il Piemonte, la città di Torino e le straordinarie eccellenze di queste terre. I lanci degli interventi verranno fatti da diversi punti della città e della regione, con lo scopo di promuovere le meraviglie locali agli occhi di chi è connesso da ogni angolo del mondo.

Inoltre, a tutti i partecipanti collegati, sarà possibile inviare un coupon che permetta loro di venire a visitare il Piemonte con una serie di sconti e offerte commerciali ad hoc.

"Tutto può fermarsi nei momenti di difficoltà, anche il mondo, ma le emozioni no - spiega il presidente di Masters of Magic Walter Rolfo -. Abbiamo imparato ad abbracciarci a distanza, a sorridere con gli occhi, ci siamo commossi brindando online: l’uomo ha bisogno di emozioni e chi crea emozioni, ha il dovere di dare un segnale di speranza e continuità, soprattutto in questo momento".

Il progetto, oltre alla valenza artistica, vanta anche una pregnante impronta sociale: nel corso delle 100 ore di diretta, si terrà infatti la raccolta fondi più grande mai realizzata nella storia della magia, per aiutare i giovani artisti in difficoltà: "United Magicians for the World".

Il progetto è realizzato in partnership con la FISM - Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Una scelta figlia dei tempi attuali. Negli anni i giovani artisti hanno sempre coperto le spese dei propri studi con spettacoli itineranti o feste private: espedienti che, negli ultimi mesi, sono stati fortemente minati dall'emergenza sanitaria, tanto da indurre molti ad appendere la bacchetta al chiodo e cercare un'altra occupazione.

Il crowdfunding si propone quindi di creare borse di studio che permettano ai giovani maghi di superare il momento di crisi e avere l’occasione di potersi allenare, per partecipare successivamente al campionato del mondo di magia nel 2022 in Canada.

Ma la meraviglia non finisce qui.

In occasione della festa di Halloween, sabato 31 ottobre, dalle ore 16, star mondiali della magia si avvicenderanno in diretta streaming per celebrare il connubio perfetto tra l'incanto dei prodigi e la settima arte. Il collegamento sarà infatti trasmesso dal Museo del Cinema di Torino, che, per l'occasione, si trasformerà in un grande studio da cui partiranno filmati e contributi.

Gli artisti sveleranno come la nostra mente sia capace di meraviglie straordinarie, mostreranno come memorizzare l’intera Divina Commedia, stupiranno gli spettatori con i più affascinanti prestigi di Close up e insegneranno, come in una scuola, i segreti dell’eco-magia, dove l’arte del riciclo diventa protagonista.

Seguiranno poi un Gran Galà con artisti in collegamento da tutto il mondo e uno speciale spettacolo interattivo, dove i prestigi accadranno realmente nelle mani degli spettatori comodamente seduti a casa propria. Una diretta speciale che culminerà con il gioco di carte più grande del mondo: una previsione impossibile si rivelerà, come gran finale, direttamente sulla cupola della Mole Antonelliana.

La regia dell'intero evento è affidata ad Alessandro Marrazzo, uno dei più famosi registi e show designer d’Europa.