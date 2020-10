Nichelino, altri 50 mila euro per i lavori alla scuola primaria Marco Polo. Didattica a distanza al Maxwell

Il Comune di Nichelino ha aggiunto circa 50 mila euro di fondi per i lavori di messa in sicurezza della scuola primaria Marco Polo.

Era già prevista una spesa di circa 60 mila euro per alcuni interventi relativi alla struttura, ma l’obbligo di dover ospitare delle sezioni della scuola Papa Giovanni, chiusa per problemi di sicurezza statica prima ancora dell'inizio dell'anno scolastico, oltre a realizzare i lavori necessari per garantire il distanziamento sociale, hanno obbligato l'Amministrazione ad aumentare i fondi.

Intanto a Nichelino l’istituto superiore Maxwell ha avviato la didattica a distanza, per limitare gli spostamenti degli alunni e contribuire a contenere la diffusione del coronavirus. Le classi svolgeranno una settimana di attività seguendo le lezioni in modalità online da casa, senza recarsi a scuola, secondo un apposito calendario in alternanza che coinvolge 16 classi, nel corso di tre turni.

I docenti impartiranno le lezioni da scuola, collegandosi direttamente dall’aula.