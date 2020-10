Caso Covid nello staff tecnico, Torinodanza annulla lo spettacolo di Shivalingappa

Il Teatro Stabile di Torino informa che le repliche dello spettacolo aSH, creazione di Aurélien Bory per Shantala Shivalingappa, programmate alle Fonderie Limone per Torinodanza il 22 e il 23 ottobre, sono state annullate per la presenza di un caso di Covid nello staff tecnico.



I possessori dei biglietti e dei tagliandi di abbonamento di questo spettacolo potranno chiederne il rimborso o la sostituzione recandosi, a partire da oggi, presso la Biglietteria del Teatro Carignano (orario 13.00 - 19.00 - da martedì a domenica) o inviando la scansione del proprio biglietto a: biglietteria@<wbr></wbr>teatrostabiletorino.it

Secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, coloro che hanno acquistato online avranno tempo fino alle ore 18.00 della data riportata sul biglietto, mentre coloro che hanno acquistato presso i nostri sportelli potranno effettuare le procedure indicate entro il 27 ottobre 2020.