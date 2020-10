TIMEOUT, il punto sul Campionato di Serie A2 di volley femminile – gir. Ovest: Prime gare rinviate per il Covid! Roma si conferma in testa! La Lpm Bam Mondovì si aggiudica la sfida con il Marsala

Nell’ultimo weekend si è disputata la VI giornata di andata di Regular Season del girone Ovest di Serie A2 femminile. E’ andata ancora a segno l’Acqua & Sapone Roma che al PalaFonte ha superato la Futura Busto Arsizio per 3-1. Per le capitoline, tuttavia, il pomeriggio era iniziato piuttosto male. La squadra lombarda, infatti, in poco più di venti minuti era riuscita a conquistare il primo set dominandolo per 25-11.

Lo “schiaffo” ricevuto, però, ha svegliato la formazione giallorossa, brava a reagire con veemenza e a portare a casa i successivi tre set in scioltezza. Nella capolista ottima prova di Valeria Papa (23). Vince e per la prima volta convince il Pinerolo, che dopo la vittoria infrasettimanale nel derby con il Mondovì (3-2), ha regolato il Club Italia Crai con un secco 3-0. La squadra torinese ha tenuto sempre in mano le redini del gioco, mettendo in luce la centrale Akrari (18).

Cade il Sassuolo, che resta tuttavia sul secondo gradino della classifica. Le Emiliane vengono sconfitte sul terreno dell’Hermaea Olbia al termine di un match più combattuto di quanto abbia detto il 3-0 finale. Nelle “Sarde” prestazione maiuscola di Piia Korhonen, che ha chiuso la serata con un personale di 25 punti. Tre punti preziosi quelli raccolti dalla Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera è uscita alla distanza contro una Sigel Marsala battagliera. Il Puma di Delmati è riuscito a rimettersi in corsa dopo un primo set non eccellente, chiudendo il match sul 3-1.

Da incorniciare la prestazione della pumina americana Leah Hardeman, decisiva in fase difensiva ed efficace in attacco (20). Non si è giocata, invece, Montale-Cus Torino a causa di 3 positività nel gruppo squadra del club piemontese. Sempre a causa del Covid, non si disputerà neppure il recupero del match tra Olbia e Club Italia Crai inizialmente previsto per domani sera, ma vista la positività di un membro delle “Azzurrine” è stato nuovamente rinviato a data da destinarsi.

I risultati della 6^ giornata – Gir. Ovest

A&S Roma F. Busto Arsizio 3-1 E. Pinerolo Club Italia Crai 3-0 Hermaea Olbia W. Sassuolo 3-0 Lpm Bam Mondovì Sigel Marsala 3-1 E. Montale Cus Torino Rinv.

La classifica

1 A. & S. Roma 15 2 W. Sassuolo 11 3 Sigel Marsala 10 4 E. Pinerolo 10 5 Lpm Bam Mondovì * 10 6 Hermaea Olbia * 8 7 Cus Torino * 6 8 F. Busto Arsizio 6 9 Club Italia Crai ** 4 10 E. Montale * 1

*gare da recuperare

Il programma della 7^ Giornata (25/10/2020)