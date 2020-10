Studenti autonomi all'attacco: "Azzolina a Torino? Andiamola a prendere"

"Cara gentaccia, ve lo diciamo senza mezzi termini, ci fate schifo. Il 23 ottobre ci saremo solo per farvi andare via". Così il Ksa (Collettivo Sudenti Autorganizzati) prende posizione e annuncia la protesta in vista della visita a Torino del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a fine settimana.

"Impediremo alla ministra, agli illustri rappresentanti di Confindustria, della Cgil e della Uil, o chi per loro - proseguono - di passare serenamente questa giornata spacciandosi come le funzione democratica e aperta alla politica parlamentare che entra in contatto con i giovani".

Lo slogan dell'iniziativa è: "Azzolina a Torino, andiamola a prendere".