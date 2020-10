I migliori VPN gratis: tutto quello che c'è da sapere

Se sei alla ricerca delle migliori VPN gratis sei capitato nel posto giusto, in questo articolo lo andremo a scoprire.

Se sei capitato in questo articolo sei sicuramente alla ricerca di una VPN gratis, non è infatti impossibile trovarle ed il web ci offre delle alternative da non sottovalutare. Nelle prossime righe approfondiremo cosa sono le VPN, a cosa servono e come possiamo trovarle gratis.

Che cos'è una VPN e perché ci può servire

Se sei nuovo nel settore digitale è possibile che tu abbia sentito parlare di VPN ma non hai ancora chiaro cosa sono e come puoi sfruttarle a tuo vantaggio. La VPN ossia Virtual Private Network è una rete privata virtuale. La rete che riceve il tuo traffico lo indirizza in un canale criptato all'interno di un server del servizio in questo modo si possono garantire sicurezza e privacy ai propri utenti. Ogni utente che controlla la navigazione penserà che il traffico arriva al server della VPN e non al suo reale server dove troviamo l'indirizzo IP. Sicurezza per te e per i tuoi utenti, e per i loro dati.

Come trovare una VPN gratis?

Trovare una VPN gratis può essere difficoltoso ma non impossibile, questo tipo di servizio che scegliamo di offrire a chi vuole navigare sul nostro sito richiede una serie di costo che non sono da sottovalutare. Ad esempio sarà necessario pagare la banda utilizzata dagli utenti e i vari server su cui la VPN poggia o che si trovano in giro per il mondo e ci permettono di utilizzare questa rete privata. Abbiamo la possibilità di trovarne di gratuite ma che utilizzano altri metodi per generare il denaro che serve loro per mantenersi, ad esempio:

Utilizzando annunci pubblicitari durante la navigazione dei clienti.

Vendono informazioni che sono ottenute dalla navigazione dei vari utenti.

Propongono la versione gratuita solo per poi spingere il cliente ad acquistare quella a pagamento che non ha alcuna limitazione.

Se il pregio è quello di farci risparmiare dall’altra parte troviamo una navigazione lenta e che perde il suo valore, di fatti non è più garantita la sicurezza dei dati dei propri clienti/utenti. Inoltre è piena di limitazioni che vi impediscono di utilizzarla al meglio.

Corriamo perciò dei rischi?

A questa domanda dobbiamo rispondere si. Si corrono diversi rischi nell'utilizzare questo tipo di soluzione, ad esempio possiamo vedere che i nostri dati vengono rivenduti a terzi gestori, non solo i nostri ma anche quelli dei nostri utenti.

Quali soluzioni abbiamo?

Ecco le VPN gratis che troviamo all'interno del mondo digitale, e che se vogliamo possiamo scegliere di utilizzare:

VPNhub

ProtonVPN

OperaVPN

Hotspot Shield

Windscribe

Sei sicuro che ne valga la pena?