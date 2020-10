Al Museo Lavazza una visita tematica attraverso i cambiamenti del quartiere Aurora

Riscoprire la storia del quartiere Aurora attraverso le varie tappe evolutive della sua riqualificazione. Succede alla Nuvola Lavazza, grazia a una visita speciale organizzata dal Museo per domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 18 (al costo di 15 euro a persona). Un'occasione dinamica e interattiva per conoscere più a fondo l'anima di Nuvola Lavazza e del suo autore Cino Zucchi, recentemente premiati come progetto esemplare di riqualificazione urbana dall'Istituto Nazionale di Architettura, sezione Piemonte.

Sabato 24, invece, protagonisti saranno i possessori della tessera Abbonamento Musei, che potranno visitare il complesso museale con un apposito tour guidato, alle ore 16.

Infine, chiude il calendario di ottobre, giovedì 29, uno appuntamento imperdibile che coniuga il caffè Lavazza con l'Amaro Lucano. Dalle 18, degustazione speciale dedicata ai coffeetail (cocktail a base di caffè) per apprezzare inedite e sorprendenti combinazioni.

Per informazioni : info.museo@lavazza.com o telefonare al n° 011.2179621 (dal lunedì al venerdì, ore 10-18)