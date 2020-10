Ciclo webinar sull'economia circolare coordinati dalle Camere di Commercio del Piemonte

Le Camere di commercio del Piemonte, coordinate da Unioncamere Piemonte, nell'ambito del progetto economia circolare, del progetto Alcotra Circuito e della rete EEN, offrono alle imprese un ciclo di formazione online dedicato ad approfondire i temi dell’economia circolare:

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

26.10.2020 dalle ore 10.00 alle 12.00: webinar " Economia circolare: il quadro politico e normativo a livello europeo e nazionale ". Incontro di carattere introduttivo per far conoscere alle imprese il contesto in cui l’economia circolare si sviluppa e si realizza, nella dimensione politica e normativa.

04.11.2020 dalle ore 10.00 alle 12.00: webinar " Economia circolare: l'adozione di business models circolari in azienda ". Incontro volto a presentare business model circolari e gli approcci per la gestione dell’economia circolare in azienda. Verranno inoltre presentati esempi di aziende che hanno adottato questo approccio.

05.11.2020 Economia circolare: bando europeo Green Deal ". Incontro volto a presentare il bando europeo Green Deal - Area 3 Circular Economy Horizon 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00: webinar "". Incontro volto a presentare ilche, nell'ambito diil programma europeo per la ricerca e l'innovazione, cofinanzierà progetti di innovazione per favorire la diffusione dell'Economia Circolare in Europa.

La partecipazione a tutti i webinar è gratuita e subordinata all'iscrizione, da effettuarsi entro due giorni prima dell’evento tramite piattaforma Piemonte Desk al link:

- 26/10: piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/ECquadro

- 4/11: piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/ECbusiness

- 5/11: piemontedesk.pie.camcom.it/webinar/ECgreen

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via email un giorno prima del corso. La piattaforma utilizzata per il webinar non richiede l’installazione di programmi sul pc.