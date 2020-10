Sanità, Valle-Rossi (Pd): "C'è un caso Piemonte?"

"Oggi il Presidente Cirio, nel corso della trasmissione televisiva Omnibus, ha dichiarato che il Piemonte è in grado isolare i positivi in tre/cinque giorni. E’ da lunedì, giorno della sua partecipazione ai lavori della IV Commissione, che la Giunta regionale sta cercando di raccontare un Piemonte che non c’è e che è drammaticamente smentito dalle continue segnalazioni e dalla cronaca", attaccano Domenico Rossi e Daniele Valle, consiglieri regionali del Pd.

"Non si negano gli sforzi fatti in questi mesi e le risorse investite, così come sappiamo che il personale sta dando il massimo, ma il Presidente non può fare finta che vada tutto bene o che non ci siano problemi di natura organizzativa e legati alla piattaforma digitale che va implementata, come non può negare che i tempi tra la segnalazione e l'isolamento si allungano sempre di più. Solo riconoscendo le criticità è possibile affrontarle. Con la negazione degli stessi condanniamo il Piemonte ad alzare bandiera bianca di fronte al numero dei contagi che aumentano sempre di più".

"Il Piemonte nell’ultima settimana è stabilmente al terzo posto per numero assoluto di contagiati, pur essendo la settima Regione d’Italia per popolazione. Nell’ultima settimana i ricoverati in terapia intensiva sono raddoppiati, passando da 33 a 62. Nell’ultima settimana la media tamponi/giorno è di circa 10.000, contro i 15.000 più volte promessi e annunciati. Nell’ultima settimana, per quanto riguarda i nuovi casi testati (ovvero escludendo i tamponi ripetuti), il Piemonte è, in proporzione agli abitanti, agli ultimi posti in Italia".

"Ritorna la domanda di questa primavera: c’è un caso Piemonte? La risposta è sì e non dipende solo dal viaggio di nozze dell’assessore Icardi", concludono i due esponenti dem.