Regione, la Lega lancia #irisultatidiIcardi: "Una campagna social per spiegare quanto abbiamo fatto contro il Covid 19"

Il gruppo Lega Salvini Piemonte lancia #irisultatidiIcardi, una campagna social che quotidianamente illustrerà gli obiettivi raggiunti dall’assessorato regionale alla Sanità nella difficile battaglia contro la pandemia da Covid 19. Le grafiche saranno veicolate su tutti i canali social del gruppo: Gruppo Lega Salvini Piemonte (@GrpLegaSalvini) su Facebook, gruppo_lega_salvini_piemonte su Instagram e Consiglio Regionale Lega Piemonte (t.me/LegaPiemonte) su Telegram.

"I piemontesi devono conoscere la verità, al di là delle calunnie e delle strumentalizzazioni portate avanti da opposizioni che dimostrano di anteporre la propria malafede alla realtà dei fatti – spiega il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni - Per questo motivo lanciamo la campagna social #irisultatidiIcardi, per fornire una puntuale panoramica su quanto è stato realmente raggiunto per contrastare la pandemia. Dalle terapie intensive ai laboratori per le analisi dei tamponi fino all’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il nostro personale sanitario: fatti che dimostrano quanto il nostro assessore Luigi Icardi si sia speso senza sosta nella battaglia contro il Covid 19".

"Il resto sono ricostruzioni fantasiose e accuse senza fondamento che, siamo certi, poco interesseranno ai piemontesi, che sui nostri canali social potranno piuttosto farsi una idea oggettiva dei successi che la Regione a trazione Lega ha ottenuto in questi mesi difficili".

“Leggiamo sugli organi di informazione che il Gruppo della Lega ha deciso di lanciare #irisultatidiIcardi, una campagna social che, quotidianamente, spiegherà quali sono i risultati raggiunti dall’Assessorato regionale alla Sanità nell’affrontare il Covid-19. Siamo sorpresi! al Partito Democratico e ai cittadini interessano le criticità di questi giorni : i numeri che si riferiscono ai chilometri di coda agli hot spot, ai giorni di attesa per essere sottoposti a un tampone, ai tamponi effettuati che sono sempre inferiori a quelli delle altre Regioni per esempio. Ci aspettiamo di discutere di questo con i gruppi di maggioranza e la giunta Cirio”, dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Il Piemonte è in una situazione grave e allarmante – conclude Gallo – e i piemontesi non hanno bisogno di campagne social, ma di azioni concrete per evitare il tracollo! Il Pd continuerà a denunciare le cose che non funzionano perché vengano corrette, e purtroppo sono tante”.