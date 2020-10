Stop al Mercato di Libero scambio, Giusta all'attacco di Ricca: "Annuncio inaccettabile, irresponsabile e vigliacco"

"Si vuole creare un problema sociale e di ordine pubblico in piena pandemia. Incredibile". Non usa mezzi termini Marco Giusta, assessore comunale della giunta Appendino, a poche ore di distanza dal sopralluogo che l'assessore regionale Fabrizio Ricca ha fatto nelle zone del mercato di libero scambio in via Carcano promettendo una chiusura entro la metà del mese prossimo.

Giusta prosegue stigmatizzando il metodo usato dall'esponente della giunta Cirio, "favoleggiando su eventuali altre soluzioni in discussione in sede del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, ma in realtà scaricando sulle forze dell’ordine, sulla città e sui cittadini la responsabilità di questa scelta. Lo dico chiaramente: non solo è un annuncio inaccettabile, ma irresponsabile e vigliacco".



E la critica dell'assessore comunale va nel dettaglio di questo giudizio così severo: "Irresponsabile perché, come Ricca sa bene, il libero scambio è gestito con tutte le tutele e attenzioni sulla sicurezza richieste agli altri eventi sul territorio, inaccettabile perché l’attività del libero scambio è regolamentato a livello comunale con un regolamento che anche lui ha contribuito a scrivere, e la gestione è l’esito di un bando di quella stessa città della quale l’assessore è anche consigliere, vigliacco perché toglie una fonte di sostentamento ai tanti che in questo periodo hanno perso il lavoro e non sanno come altro dare da mangiare alle loro famiglie e ai loro figli".