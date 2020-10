Tav, Fregolent (Iv): "Buon lavoro a Palomba, Torino torni nell'Osservatorio"

"Con la nomina ufficiale di Claudio Palomba a Presidente dell'Osservatorio sulla Tav potrà finalmente ricominciare il confronto proficuo con gli enti locali per la gestione dei fondi per le opere compensative": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sulla ufficializzazione in Gazzetta Ufficiale della nomina di Claudio Palomba.

"È ora che anche la città di Torino, dove è prevista la realizzazione di numerosi interventi infrastrutturali, ritorni nell'Osservatorio dopo la scelta assurda di lasciare l'istituzione decisa unilateralmente da Chiara Appendino nel 2016. Continuare a rimanere fuori dai tavoli di concertazione creerebbe ulteriori problemi e disagi a tutti: dai cittadini al tessuto economico e produttivo".