Freddozzo, l’autentico gusto di Oleggio: da un liquore al lampone artigianale è nata una vera azienda

Vi abbiamo già accennato del Freddozzo parlandovi del progetto AlpiFOOD e oggi vogliamo raccontarvi la sua affascinante storia.

Tutto comincia a Oleggio, in Piemonte, nel cuore della DOC Colline Novaresi, in pieno territorio del vino. Uno dei punti di ritrovo più frequentati, fino a qualche anno prima, era il bar Orlando nella piazza principale del paese. In questo posto si poteva passare una serata in allegria sorseggiando un liquore dal gusto dolce e aromatico: il Freddozzo.

Il proprietario del locale racconta come il Freddozzo sia «nato dalla volontà di fornire alla clientela un prodotto un po’ fuori dalle righe e che comunque potesse soddisfare tutti. Ci siamo messi di impegno e abbiamo preparato questo liquorino a base di grappa e lamponi, assolutamente naturale. Il nome è di fantasia, legato all’esigenza di servirlo bello ghiacciato, da bere in compagnia».

Ora il Freddozzo, da piccola realtà di paese si è trasformata in un’azienda sinonimo di qualità e artigianalità, guidata dalla giovane oleggese Francesca Corbani, che ha voluto accettare la sfida di portare Il Freddozzo e il nome di Oleggio al di fuori dei confini provinciali.

Dal 2015 ad oggi sono numerosi i prodotti creati con la “firma” Freddozzo. Al liquore al lampone si sono aggiunti panettoni e colombe, cioccolatini e biscotti secchi. Tutti artigianali e di qualità, delle vere e proprie chicche da gustare in compagnia o da offrire in dono.

Freddozzo non è più solo sinonimo di lampone; l’azienda, registrando le esigenze della propria clientela, ha creato anche una variante di prodotti allo zenzero e l’ultimo arrivato, l’amaro “Effe”.

È di pochi giorni fa, infine, l’inaugurazione di Casa Freddozzo, il primo punto vendita situato ad Oleggio dove poter acquistare direttamente tutte le delizie dell’azienda e dove poter trovare anche prodotti particolari a km0. Un nuovo punto di partenza per questa piccola realtà a conduzione familiare, che si spera potrà dare nuove soddisfazione e diventare un luogo di riferimento, proprio come lo è stato per oltre quarant’anni il bar in cui questa avventura ha avuto inizio.

Per scoprire altre curiosità sul Freddozzo di Oleggio potete visitare il sito internet www.ilfreddozzodioleggio.it, la pagina Instagram @freddozzo_di_oleggio e la pagina Facebook @freddozzodioleggio.