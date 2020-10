L'ironia di Silvio Magliano (Moderati): "Questa non è una Scuola per studenti di alta statura"

"Mi sono giunte due segnalazioni che, se confermate, avrebbero veramente dell'incredibile", dichiara Silvio Magliano dei Moderati, Consigliere della Città Metropolitana di Torino.

"La prima: al Liceo Scientifico Copernico di corso Caio Plinio (zona Lingotto a Torino) sono finalmente arrivati i primi banchi nuovi di dimensioni ridotte. Troppo ridotte: per i ragazzi appena più alti della media è praticamente impossibile sedersi in maniera corretta e frontale. Le foto in allegato sono significative: i banchi sono quelli della Primaria? In quali altri Istituti del territorio la situazione è la stessa?".

"La seconda: la Città Metropolitana sta organizzando il Salone dell'Orientamento, corso di formazione online per gli studenti. Mi si segnala che, dalla segreteria del Salone, sarebbe stata inviata un'email per invitare i docenti a creare gruppi di studenti che al pomeriggio si ritrovino davanti a un unico dispositivo. Questo per il fatto che i collegamenti disponibili sarebbero 100 in totale (che tipo di tecnologia e di account si utilizza?)".

"Queste segnalazioni corrispondono al vero? Se sì, come si conciliano con una situazione di recrudescenza dell'emergenza che, al contrario, imporrebbe di evitare assembramenti?", si domanda in conclusione Magliano.