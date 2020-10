Anas, lavori sulla Torino-Caselle

Avanzano gli interventi di ripristino dei giunti di dilatazione attivati da Anas lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”. Per consentire la prosecuzione delle attività, da martedì 27 a 31 ottobre sarà chiusa al traffico la rampa di ingresso dello svincolo 1 in direzione Caselle per i veicoli in A55 provenienti da Aosta/Milano in direzione Piacenza.