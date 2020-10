Oggi bel tempo su Torino e provincia, domani nubi sparse e pioggia la sera

La bassa pressione che sta interessando il Nord Ovest andrà gradualmente a spostarsi verso Est, posizionando il suo asse sulla Spagna, esponendo il Piemonte (e a seguire il Nord Italia) al flusso umido sud-occidentale.

In questa fase sono attese precipitazioni diffuse, ma deboli, neve sui rilievi, con maggiore incidenza precipitativa su alto Piemonte e pianure orientali. Nella giornata domani , l’asse della bassa pressione sarà sul Nord Italia, favorendo una temporanea rotazione del flusso dai quadranti nordoccidentali, con ampi rasserenamenti.

Domenica ripeggiora a partire dalla Liguria di Ponente con precipitazioni al Nord Ovest lunedì. A Torino avremo quindi questa situazione: oggi e domani, sabato 24 e domenica 25 Ottobre

Oggi la penultima tappa del Giro d’Italia sarà accompagnata da cielo con nubi irregolari ma ampi sprazzi soleggiati e 4 °c a 2000 m e 8°c a 1500 m con 13°c previsti alla partenza di tappa ad Alba. Domani nubi sparse il mattino, piogge la sera. Minime in pianura intorno 9-10°C e massime 14-19°C. In pianura venti deboli da Nord in rinforzo sui rilievi.

Da lunedì 26 Ottobre

Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio più incisive su Piemonte orientale quota neve 1800 m. Raffiche forti di vento di Liguria di ponente

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino