Protezione Civile di Nichelino e il sindaco Tolardo in campo per sensibilizzare sui rischi del coronavirus

Nelle serate di ieri e di venerdì, i Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile di Nichelino assieme al personale della Polizia Locale e al sindaco Giampiero Tolardo, si sono attivati in un’attività di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza.

L'obiettivo era quello di invitare ulteriormente al rispetto delle prescrizioni in atto per prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19. Il sindaco Tolardo ha incontrato in special modo i giovani, spiegando l’importanza del rispetto delle regole.