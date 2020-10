Nasce Delivery Mirafiori, la consegna a domicilio che unisce i commercianti di quartiere

Con l'accentuarsi della seconda ondata di contagi, la solidarietà di quartiere torna in prima linea per l'assistenza ai soggetti più in difficoltà. Nasce nella periferia sud di Torino il progetto Delivery Mirafiori, realizzato dall'associazione commercianti Miraflores e la Cooperativa Valdocco, con il contributo della Fondazione Comunità di Mirafiori.

Si tratta di un servizio di consegne a domicilio che unisce esercenti e abitanti nell’area compresa tra corso Unione Sovietica, strada del Drosso, corso Settembrini e via Abarth. L’ordine deve pervenire, via Whatsapp o tramite call center, entro le ore 18.30: il tutto sarà recapitato il giorno successivo, tra le 16 e le 19.

Il costo è pari a 1 euro, ma il primo mese di servizio (fino al 12 novembre) è gratis.

Come indicato sul sito www.deliverymirafiori.it, la consegna si effettua piano strada ma, per qualsiasi esigenza dovuta a difficoltà motorie o altro, il corriere provvederà a raggiungere il cliente direttamente al piano.

"Un grande negozio virtuale di quartiere che sia vicino ai suoi abitanti e soddisfi ogni bisogno", spiegano gli ideatori del progetto. "Alimentari, cartoleria, servizi di salute e bellezza e aperitivi a portata di mano, senza dover uscire di casa".

L'elenco dei commercianti aderenti è in fase di costante aggiornamento.