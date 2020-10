Coronavirus e ultimo Dpcm stoppano il TOHorror Fantastic Film Fest, tutto rimandato

In seguito alle disposizioni contenuto nell'ultimo Dpcm del Governo per contenere i contagi da Coronavirus, il TOHorror Fantastic Film Fest deve fermare la 20esima edizione a due giorni dal via.

Per la kermesse in programma dal 28 ottobre al primo novembre non si tratta però di un annullamento definitivo, assicura il direttore artistico Massimiliano Supporta: "eravamo pronti e a norma. E lo siamo ancora. Il festival è solo rinviato".

"Non ci pentiamo - aggiunge - di avere previsto fin dall'inizio che il TOHorror 2020 sarebbe stato in presenza. Anche dopo l'annuncio del coprifuoco piemontese, con l'aiuto dello staff del Cinema Massimo e di quello del Cinema Ambrosio, a tempo di record avevamo riprogrammato gli orari dei film. Eravamo pronti e a norma. E lo siamo ancora. Il festival è solo rinviato", ribadisce.