Come aumentare la propria visibilità sui social network. Perché affermarsi sui social

Avete un attività commerciale e desiderate incrementare le vendite? Desiderate raggiungere un pubblico più vasto di clienti? Sfruttare le potenzialità dei social network potrebbe essere la soluzione migliore per voi.

I social sono infatti tra le piattaforme più utilizzate dalle persone, per intrattenere delle relazioni, per condividere contenuti con persone che condividono gli stessi interessi, per giocare, ma anche per trovare prodotti o servizi di cui si ha bisogno.

Secondo le ultime stime, circa 2,5 miliardi di persone utilizzano Facebook. Questo dato dovrebbe bastare per darci un’idea delle potenzialità di queste piattaforme.

Cosa possiamo fare per crescere sui social e per aumentare la nostra visibilità?

Consigli per crescere sui social

Il primo passo da seguire, se non l’abbiamo già fatto, è quello di creare una pagina aziendale, che è una cosa diversa rispetto al profilo personale. Creare una pagina su Facebook o Instagram è estremamente semplice. Basta digitare su Google “creare una pagina Facebook” e troveremo delle semplici guide che ci mostreranno come farlo.

Ora che abbiamo la nostra pagina aziendale, dobbiamo arricchirla di contenuti. Essenzialmente i contenuti sono dei post, che sono composti da parti scritte e parti multimediali, foto o video.

I post devono essere realizzati in modo tale da risultare interessanti ed accattivanti per i visitatori. La scelta delle parole non deve essere fatta a caso, ma pensata in modo che possa andare a catturare l'attenzione di chi la leggerà.

I contenuti multimediali possono avere un forte impatto sulla crescita del nostro pubblico. Utilizziamoli per sponsorizzare un prodotto nuovo, per pubblicizzare delle offerte speciali, per comunicare un prossimo evento importante… possiamo anche usarli per trasmettere un quadro familiare della nostra azienda, postando ad esempio momenti presi dalla nostra quotidianità lavorativa.

L'idea è che le persone non devono vederci come una semplice azienda come tutte le altre, ma devono imparare a conoscerci, a fidarsi di noi. Questo è il tono di comunicazione che contraddistingue i social.

Oltre a tutto questo, possiamo far capire al pubblico che è importante per noi rispondendo prontamente alle loro richieste o lasciando un feedback ai loro commenti. Non facciamoli sentire ignorati quando scrivono qualcosa. Probabilmente dovremo assegnare il ruolo di moderatore a qualcuno che abbia il tempo di occuparsi di questo, meglio se lo farà un Social Media Manager con esperienza nel gestire un pubblico sui social.

La regolarità nel postare è di fondamentale importanza. Se i nostri post saranno continui, e rispetteranno le scadenze che ci siamo prefissati, le persone percepiranno la nostra azienda come un’attività dinamica ed interessante da seguire.