Coronavirus, gestione della malattia a domicilio, Bassetti: "I protocolli sono semplici. Se non si prescrive nulla in molti casi è meglio"

"I protocolli per la gestione domiciliare dei casi di Covid sono semplici. Se non si prescrive nulla in molti casi è meglio". Il direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico 'San Martino' di Genova, Matteo Bassetti, sulla propria pagina social interviene in merito alla gestione della malattia al proprio domicilio.

"Bisogna che le persone stiano tranquille se i medici non gli prescrivono niente, chiosa il primario. Infatti per la maggioranza dei casi asintomatici e poco sintomatici occorre usare unicamente gli antipiretici o gli antinfiammatori se vi è la febbre o altri sintomi blandi. Esattamente come si dovrebbe fare con l’influenza. Il cortisone, gli antibiotici e l’eparina andrebbero riservati unicamente ai casi con polmonite più impegnativi".

Il virologo quindi spiega che "se il medico non vi prescrive nulla per la maggioranza dei casi sta facendo un ottimo lavoro. Ovviamente è importante monitorare l’evoluzione clinica nel tempo anche per via telematica. Tutto questo rientra nell’imparare la convivenza con il virus, sottolinea Bassetti. Le patologie che questo virus causa dureranno ancora per molto tempo e comunque ben oltre il vaccino. Solo con un atteggiamento maturo e responsabile da parte di tutti e con messaggi distensivi e rassicuranti, conclude, potremmo uscirne".